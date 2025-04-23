Военный ранил ножом в шею сослуживца из-за его наград за участие в СВО

В Челябинске осудили военного, который напал с ножом на сослуживца из зависти

Военный ранил ножом в шею сослуживца, которому завидовал из-за наград за участие в СВО. Об этом сообщает пресс-служба Челябинского гарнизонного военного суда.

В конце января 2024 года мужчины устроили застолье, в ходе которого произошла поножовщина. Установлено, что обвиняемый завидовал потерпевшему, так как он служил в зоне спецоперации и получил за это государственную и ведомственную награды, и выбрал подходящий момент, чтобы расправиться с ним.

«Он подошел к потерпевшему сзади и, используя нож в качестве оружия, провел лезвием ножа по его шее, то есть в области расположения жизненно-важных органов», — говорится в сообщении.

Раненый стал сопротивляться и сумел отбиться от нападавшего. Военного задержали и отправили под суд. За покушение на жизнь человека его приговорили к семи годам лишения свободы.

Ранее мобилизованного на СВО свердловчанина назвали беглецом и лишили его выплат.