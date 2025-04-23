Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Студенты российского колледжа показали полчища тараканов в общежитии

Студенты хабаровского колледжа показали полчища тараканов в общежитии
close
Telegram-канал Хабарейро | Хабаровск новости

Студенты Хабаровского технического колледжа пожаловались на соседство с тараканами в общежитии образовательного учреждения. Видео с десятками насекомых, которые обосновались на одной из кухонь общежития, опубликовал Telegram-канал «Хабарейро».

На нем видно, как по полу и стенам бегают десятки тараканов.

«Студенты устали от соседства с тараканами: шумят по ночам, не платят за свет и устраивают вечеринки в микроволновке», — пошутил автор видео.

В комментариях к записи мнения подписчиков канала разделились. Одни встали на сторону учащихся и отметили, что руководство организации и общежития должны следить за санитарными нормами. Другие предположили, что учащиеся сами виноваты в этой беде, так как редко убираются и разводят грязь.

«Выводить тараканов бессмысленно, надо вывести народ», «Сами развели беспорядок, теперь жалуются», — написали под постом подписчики канала.

Ранее стало известно средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами