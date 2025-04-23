Студенты российского колледжа показали полчища тараканов в общежитии

Студенты Хабаровского технического колледжа пожаловались на соседство с тараканами в общежитии образовательного учреждения. Видео с десятками насекомых, которые обосновались на одной из кухонь общежития, опубликовал Telegram-канал «Хабарейро».

На нем видно, как по полу и стенам бегают десятки тараканов.

«Студенты устали от соседства с тараканами: шумят по ночам, не платят за свет и устраивают вечеринки в микроволновке», — пошутил автор видео.

В комментариях к записи мнения подписчиков канала разделились. Одни встали на сторону учащихся и отметили, что руководство организации и общежития должны следить за санитарными нормами. Другие предположили, что учащиеся сами виноваты в этой беде, так как редко убираются и разводят грязь.

«Выводить тараканов бессмысленно, надо вывести народ», «Сами развели беспорядок, теперь жалуются», — написали под постом подписчики канала.

Ранее стало известно средство, которое избавит от домашних муравьев и тараканов.