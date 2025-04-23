Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На курорте Сбера появилась возможность заселиться с помощью улыбки

Сбер внедрил биометрию для заселения на курорте «Мрия»
close
Сбер

Курорт Сбера «Мрия» стал первым в России, где внедрили биометрию для заселения, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь клиенты Сбера старше 18 лет, зарегистрировавшие биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), смогут заселиться при помощи Сбер ID на специальном терминале. Затем система автоматически заполнит данные гостя.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, упрощение регистрации в «Мрии» является первым шагом к полному биометрическому заселению в отелях России.

«Такие технологии — это не про гаджеты, а про свободу и уважение к времени гостей. Сервис подтверждает репутацию «Мрии» как одного из инновационных курортов», — сказал он.

По словам генерального директора курорта «Мрия» Самвела Саруханяна, возможность заселения по биометрии улучшит человеческое взаимодействие.

«Скоро биометрия станет невидимым проводником комфорта, когда гости смогут как заселяться, так и открывать двери номеров, посещать рестораны и SPA без ключей или карт», — сказал он.

В Сбере отметили, что настроить биометрию можно в приложении «Сбербанк Онлайн» или в едином личном кабинете Сбер ID.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами