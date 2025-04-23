На курорте Сбера появилась возможность заселиться с помощью улыбки

Курорт Сбера «Мрия» стал первым в России, где внедрили биометрию для заселения, сообщает пресс-служба Сбера.

Теперь клиенты Сбера старше 18 лет, зарегистрировавшие биометрию в государственной Единой биометрической системе (ЕБС), смогут заселиться при помощи Сбер ID на специальном терминале. Затем система автоматически заполнит данные гостя.

Как отметил заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов, упрощение регистрации в «Мрии» является первым шагом к полному биометрическому заселению в отелях России.

«Такие технологии — это не про гаджеты, а про свободу и уважение к времени гостей. Сервис подтверждает репутацию «Мрии» как одного из инновационных курортов», — сказал он.

По словам генерального директора курорта «Мрия» Самвела Саруханяна, возможность заселения по биометрии улучшит человеческое взаимодействие.

«Скоро биометрия станет невидимым проводником комфорта, когда гости смогут как заселяться, так и открывать двери номеров, посещать рестораны и SPA без ключей или карт», — сказал он.

В Сбере отметили, что настроить биометрию можно в приложении «Сбербанк Онлайн» или в едином личном кабинете Сбер ID.