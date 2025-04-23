В преддверии юбилея Победы россиянам рассказали об известном фронтовом писателе

В преддверии юбилея Победы, в рамках спецпроекта «Герои-военкоры», РИАМО рассказало о библиотекаре, писателе и редакторе газет «Красный черноморец» и «Красный флот» Павле Мусьякове.

Родился он в 1903 году в Псковской области. Проходил службу в Военно-Морских силах РККА на Черноморском флоте, а в Севастополе работал библиотекарем. После окончания военно-политической академии был назначен редактором газеты «Красный черноморец», а позже — «Красный флот».

Во время Великой Отечественной войны Мусьяков защищал Севастополь и Одессу, продолжая писать очерки о Черноморском флоте. Его газеты выходили даже в осажденном городе. Он также является автором книги «На защите Севастополя».

Проект «Герои-военкоры» был запущен в апреле. Он посвящен свидетелям трагических событий ВОВ и бесстрашным современникам.

Авторы проекта изучили архивы, биографии военных корреспондентов, работавших в годы ВОВ, и их произведения. Также показана работа коллег-современников: насколько изменилась техническая составляющая и на какой риск идут журналисты, добывая правду.

Ранее в посольстве России в Вашингтоне прошли акции к 80-летию Победы.