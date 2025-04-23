В посольстве России в Вашингтоне прошли акции к 80-летию Победы

В посольстве РФ в США прошли акции «Книга Памяти» и «Окна Победы» ко Дню Победы

В посольстве России в Вашингтоне впервые прошли акции «Окна Победы» и «Книга Памяти», приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятиях участвовали ученики посольской школы, педагоги и сотрудники дипмиссии, передает РИА Новости.

Директор школы Светлана Сорокина отметила, что акции направлены на сохранение исторической памяти. В рамках «Книги Памяти» дети и взрослые записали истории о своих родственниках-фронтовиках. Сейчас в книге около 80 страниц, но она продолжает пополняться — некоторые школьники рассказали о нескольких героях из своей семьи.

Ученики украсили окна школы символами Победы: георгиевскими лентами, гвоздиками, журавлями и портретами героев. Младшие классы оформляли небольшие окна, старшие — самые крупные. По словам Сорокиной, фасад превратился в «памятник памяти и гордости».

«Эти истории и рисунки напоминают, что война затронула каждую семью. Они учат детей ценить мир и помнить подвиг предков», — подчеркнула директор.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Торжества пройдут по всей России. Всего более 170 событий вошли в план мероприятий, приуроченных к памятной дате. Среди ключевых событий — акции «Свеча памяти», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк».

Особое внимание уделят мероприятиям по случаю важных сражений. По словам министра культуры Ольги Любимовой, празднование 80-летия Победы станет самым масштабным за прошедшие десятилетия.

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