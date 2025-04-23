В «Росавиации» рассказали о ситуации с россиянами, застрявшими в Минводах

«Росавиация»: летевшие в Сочи пассажиры застряли в Минеральных Водах на сутки

Летевшие в Сочи пассажиры авиакомпании Utair застряли в Минеральных Водах на сутки из-за вынужденной посадки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «Росавиацию».

«﻿﻿Из Минеральных Вод в аэропорт первоначального назначения Сочи перевозчик смог отправить воздушное судно только сегодня, в 18.16 мск. На борту находились 79 пассажиров. Остальные (90 человек) решили добираться до Сочи самостоятельно», — сообщили в «Росавиации».

При этом из Сочи в Москву рейс вылетел в 20.42 и приземлился около полуночи.

До этого рейс узбекистанской авиакомпании Uzbekistan Airways из Москвы в Фергану вынужденно сел в Самаре из-за заболевшего пассажира.

По информации официального представителя компании, пассажира (гражданин Узбекистана) и его багаж сняли с рейса, каретой скорой помощи мужчину доставили в местную больницу. После этого самолет продолжил следование в аэропорт назначения.

Ранее скандальная пара устроила дебош перед вылетом самолета в Сочи и попала на видео.