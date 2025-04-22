Врач объяснил, как защититься от тополиного пуха

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, однако к нему может прикрепиться пыльца от других цветущих растений, которая является аллергеном. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Чтобы защититься от тополиной метели, специалист посоветовал носить медицинскую маску.

«Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы», — отметил врач.

Помещение он порекомендовал затягивать фильтрующим материалом, таким как марля или спанбонд, использующийся для укрывания теплиц.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого предупреждала, что у страдающих сезонной аллергией (полинозом) может развиться перекрестная пищевая аллергия.

В качестве примера она привела аллергию на пыльцу орешника, при которой может появиться непереносимость всех видов орехов.

Ранее аллергикам назвали меры профилактики в пик сезона пыльцы.