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Врач объяснил, как защититься от тополиного пуха

Врач Болибок: тополиный пух не вызывает аллергию
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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Сам по себе тополиный пух не вызывает аллергию, однако к нему может прикрепиться пыльца от других цветущих растений, которая является аллергеном. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Чтобы защититься от тополиной метели, специалист посоветовал носить медицинскую маску.

«Глаза защищать нужно очками, потому что пух может вызвать конъюнктивит. Специальные защитные очки продаются в хозяйственных магазинах. Они плотно прилегают к глазницам, в спортивных магазинах есть велосипедные очки с капельками вдоль глазницы», — отметил врач.

Помещение он порекомендовал затягивать фильтрующим материалом, таким как марля или спанбонд, использующийся для укрывания теплиц.

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина до этого предупреждала, что у страдающих сезонной аллергией (полинозом) может развиться перекрестная пищевая аллергия.

В качестве примера она привела аллергию на пыльцу орешника, при которой может появиться непереносимость всех видов орехов.

Ранее аллергикам назвали меры профилактики в пик сезона пыльцы.

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