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Врач рассказала о серьезных последствиях сезонной аллергии

Врач Логина: у страдающих полинозом может развиться пищевая аллергия
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Shutterstock

У страдающих сезонной аллергией (полинозом) может развиться перекрестная пищевая аллергия. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

«То есть возникает непереносимость свежих овощей, косточковых фруктов и ягод, а также и трав», — пояснила специалист.

В качестве примера она привела аллергию на пыльцу орешника, при которой может появиться непереносимость всех видов орехов.

По словам врача, крайне важно правильно подбирать антигистаминные препараты. Для этого необходимо обращаться к квалифицированным специалистам.

Аллерголог-иммунолог сети «Клиника Фомина» Эльвира Тюлякова до этого назвала меры профилактики в пик сезона пыльцы.

При поездке на автомобиле она посоветовала держать окна закрытыми, а на улице носить плотно прилегающие к лицу очки и головной убор, а также закрывать открытые участки тела.

Приходя с улицы домой, по ее словам, аллергики должны менять одежду, принимать душ, прополаскивать рот, промывать глаза и нос. В квартире следует герметизировать окна, поставить кондиционер или бризер и использовать очистители воздуха (предпочтительнее с НЕРА фильтром).

Ранее ученые раскрыли механизм защиты от пищевых аллергий на клеточном уровне.

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