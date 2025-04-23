Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье на видео попали машины, которые загорелись после ДТП

В Подмосковье две машины загорелись после аварии на автодороге

В Подмосковье полицейские выясняют обстоятельства аварии с возгоранием машин на проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 97-м километре автодороги МоскваДмитров – Дубна. Две машины столкнулись на дороге, после чего воспламенились.

На кадрах с места аварии заметно, что оба транспортных средства полностью выгорели. У одного из автомобилей сильно деформирована передняя часть.

В ДТП пострадали три человека, двоих из которых медикам спасти не удалось.

Сейчас сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщается в публикации.

До этого в Саратовской области один человек пострадал в массовом ДТП с участием шести машин. На трассе столкнулись три легковых машины и три грузовика.

Ранее мужчина 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами