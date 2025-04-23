В Подмосковье на видео попали машины, которые загорелись после ДТП

В Подмосковье две машины загорелись после аварии на автодороге

В Подмосковье полицейские выясняют обстоятельства аварии с возгоранием машин на проезжей части. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на 97-м километре автодороги Москва – Дмитров – Дубна. Две машины столкнулись на дороге, после чего воспламенились.

На кадрах с места аварии заметно, что оба транспортных средства полностью выгорели. У одного из автомобилей сильно деформирована передняя часть.

В ДТП пострадали три человека, двоих из которых медикам спасти не удалось.

Сейчас сотрудники МВД проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

«По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством», – сообщается в публикации.

До этого в Саратовской области один человек пострадал в массовом ДТП с участием шести машин. На трассе столкнулись три легковых машины и три грузовика.

Ранее мужчина 10 лет копил на Ferrari, но она сгорела через час после покупки.