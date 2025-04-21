В Петербурге неизвестный приставал к девочкам на детской площадке

В Петербурге незнакомец приставал к детям во дворе дома

В Шушарах неизвестный мужчина пытался познакомиться с девочками на детской площадке и преследовал их. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Инцидент произошел в Пушкинском районе города, по словам матери 11-летней девочки, дочь играла во дворе дома вместе с двумя сверстниками. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, он пытался познакомиться с детьми и говорил, что его не нужно бояться.

Школьники убежали и рассказали о произошедшем родителям. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого сообщалось, что в Дагестане задержали пенсионера, который приставал к несовершеннолетнему в автобусе. Мужчина подсел в маршрутке к жертве, точный возраст которой неизвестен, и стал трогать за интимные места. Вернувшись домой, ребенок рассказал обо всем родителям, которые немедленно обратились с заявлением в полицию. Личность подозреваемого установили благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Ранее в Петербурге мужчина, надругавшийся над ребенком в автобусе, получил срок.