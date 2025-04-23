Семьи перед майскими праздниками получат детские пособия досрочно. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Социального фонда России.

Уточняется, что средства, которые должны были прийти в начале мая, поступят до конца текущего месяца.

«До 30 апреля родители получат следующие выплаты за апрель: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям, ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву», — уточнили в Соцфонде.

В организации отметили, что раньше срока деньги перечислят тем семьям, которые выбрали безналичную выплату через банк. Если же пособие семья получает по почте, выплата начнется в мае и продлится до 25-го числа по графику работы отделений в зависимости от каждого региона РФ.

До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщала, что пенсии военных и бывших служащих силовых структур повысят с 1 октября. Бессараб уточнила, что пенсии этих категорий граждан будут проиндексированы на 4,5%, однако размер выплат может быть пересмотрен ближе к октябрю.

Ранее сенатор призвала к справедливой индексации пенсий работающих россиян.