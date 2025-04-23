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Профессор рассказал, как снизить давление без таблеток

Профессор Копылов: физнагрузки помогут снизить давление без таблеток
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PeopleImages.com/Yuri A/Shutterstock/FOTODOM

Изменение образа жизни поможет справиться с высоким давлением без таблеток. Об этом kp.ru рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

«По современным международным стандартам рекомендуется не менее 150 минут двигательной активности в неделю, или не менее чем по 30 минут пять дней в неделю. Оптимально — по 40-60 минут каждый день. Самый безопасный вид физнагрузок — кардиологическая ходьба, то есть максимально быстрым шагом, но так, чтобы не было одышки», — отметил профессор.

Нутрициолог и член центра отраслевой экспертизы Ahmad Tea Юлия Чернобровкина рассказала газете «Известия», что чай каркаде может регулировать артериальное давление. По ее словам, регулярное употребление напитка поможет снизить высокое кровяное давление.

Копылов добавил, что наиболее мощным способом для нормализации давления остается отказ от вредных привычек, включая курение. При этом в серьезных случаях физические нагрузки и отказ от вредных привычек станут только частью терапии, а не заменой лекарствам, заключил он.

Ученые из Университета Ватерлоо до этого установили, что для сохранения нормального кровяного давления в организме важен баланс натрия и калия. Натрием богаты фастфуд, соленые закуски, рыба, яйца и крупы, а калием — бананы, авокадо и бобовые.

Ранее были названы лучшие продукты для повышения давления.

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