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Названы опасные последствия дефицита витаминов у детей и подростков

Доцент Баньковская: дефицит витаминов может вызвать головные боли у детей
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Нехватка витаминов (гиповитаминоз) опасна для детей и подростков, поскольку их организм активно растет и развивается. Об этом kp.ru рассказала кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры химических технологий ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Она уточнила, что примерно половина детей сталкиваются с нехваткой трех и более витаминов, многим из них не хватает витамина D.

«Недостаток у детей витаминов А, С, D, В6 и В12 может повысить риск аллергических заболеваний органов дыхания и кожи, функциональных расстройств нервной системы и нарушений деятельности желудочно-кишечного тракта — в два раза», — предупредила эксперт.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Аминат Гаппоева рассказала газете «Известия», что опасным может быть не только дефицит витамина D, но и его переизбыток. По ее словам, в соответствии с клиническими рекомендациями адекватные уровни это: 30–100 нг/мл, целевые уровни 30–60 нг/мл.

Кроме того, из-за дефицита витаминов подростки могут сталкиваться с головными болями и снижением зрения, добавила Баньковская. По ее словам, у девочек-подростков в возрасте 11-14 лет прослеживается связь между дефицитом витаминов группы В и нерегулярным менструальным циклом.

Психиатр, психотерапевт, главный врач Biorise Екатерина Сафранович в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что дефицит витаминов может нарушать работу нервной системы, усиливая беспокойство, панические атаки и даже провоцируя депрессию.

Ранее врач объяснила, как правильно принимать витамины.

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