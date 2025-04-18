Названы витамины, дефицит которых провоцирует депрессию и панические атаки

Факторов, влияющих на развитие тревожности, достаточно много. И следует понимать, что эмоциональное состояние тесно связано с биохимией организма. Поэтому одним из таких факторов может стать дефицит определенных витаминов и минералов в организме. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала психиатр, психотерапевт, главный врач Biorise Екатерина Сафранович.

Как объяснила врач, дефицит витаминов может нарушать работу нервной системы, усиливая беспокойство, панические атаки и даже провоцируя депрессию. В частности, одним из них является витамин D.

«Его роль крайне важна — он участвует в синтезе серотонина и дофамина. С низким статусом витамина D ассоциирован целый ряд заболеваний, в том числе аутоиммунных, сердечно-сосудистых, эндокринных и даже нейродегенеративных. Его дефицит также связывают с сезонной хандрой, хронической усталостью, сонливостью и повышенной тревожностью», — рассказала специалист.

Среди симптомов дефицита витамина D она назвала: апатию, нарушения сна, мышечную слабость, частые простуды.

По словам психиатра, причиной развития тревожности может стать и дефицит витаминов группы B (B6, B9, B12). Так, витамин B6 необходим для производства ГАМК — нейромедиатора, который «тормозит» перевозбуждение мозга. А витамины B9 и B12 участвуют в метаболизме гомоцистеина — его избыток повышает риск депрессии.

К симптомам дефицита витаминов группы B врач отнесла: раздражительность, головокружения, онемение конечностей, проблемы с памятью.

«Стоит также сказать о минералах, дефицит которых может повлиять на развитие тревожности. В частности, это магний, регулирующий работу NMDA-рецепторов, что снижает риск перевозбуждения нейронов. Недостаток магния усиливает реакцию на стресс. Симптомы дефицита магния: мышечные судороги, тахикардия, бессонница, чувство «кома в горле», — продолжила Сафранович.

К таким минералам врач отнесла и цинк, который поддерживает иммунитет и участвует в синтезе нейромедиаторов. Низкий уровень цинка коррелирует с повышенной тревожностью и ОКР.

Симптомы дефицита цинка: частые инфекции, выпадение волос, медленное заживление ран.

«Чтобы выявить дефициты данных витаминов и минералов, рекомендую обратить внимание на следующие анализы: витамин D — анализ на 25-OH-D3 (оптимальный уровень — 50–80 нг/мл); витамины группы B (витамин B6 — анализ на пиридоксаль-5-фосфат в крови, B9 — фолиевая кислота, B12 — сывороточные тесты); магний — анализ на магний в эритроцитах (более точный, чем сывороточный); цинк — тест на уровень цинка в плазме крови», — посоветовала специалист.

При этом психотерапевт обратила особое внимание, что интерпретировать результаты должен только врач. Так, например, «нормальный» B12 по анализам может не отражать его реальную активность в клетках. Плюс некоторые лабораторные референты «устарели» и уже не являются нормой.

Говоря о том, как восполнить дефицит, врач назвала несколько возможных способов — коррекция питания, прием БАДов и IV-терапию (внутривенную инфузионную терапию). Причем последний метод, по ее словам, более предпочтителен и эффективен. Среди его преимуществ: 100% биодоступность (против 15–80% при пероральном приеме) — вещества попадают напрямую в кровь, минуя ЖКТ; быстрое достижение терапевтической концентрации (15–30 минут); улучшение сна и настроения уже через 1–2 процедуры.

Кроме того, IV-терапию отличают биохимические механизмы, такие как: немедленная коррекция клеточного дефицита; прямое воздействие на гематоэнцефалический барьер; синергический эффект компонентов коктейля; индивидуальный подбор: врач может комбинировать витамины, антиоксиданты (глутатион) и минералы в нужной дозировке для данного пациента.

Ранее врачи объяснили, как отличить паническую атаку от сердечного приступа.