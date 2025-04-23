Врач объяснила, как правильно принимать витамины

В «сезон простуд» или уже переболев, возникают мысли о том, как побыстрее поправиться, как помочь своему организму и можно ли было подготовиться заранее или провести профилактику заболевания. О том, как это сделать, «Газете.Ru» рассказала Ольга Бузуверова Ольга, кардиолог, терапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

«Помимо здорового образа жизни, правильного режима сна и физических нагрузок, очень важно сбалансированное питание и достаточное поступление в организм необходимых микроэлементов, витаминов и жирных кислот. Эти вещества участвуют в регулировании работы организма, иммунитета, обмена веществ, нужны для функционирования нервной, сердечно-сосудистой, иммунной систем, синтеза гормонов, в т.ч стабилизируют психоэмоциональное состояние, улучшают настроение, используются при синдроме хронической усталости», — объяснила она.

К веществам, необходимым для нормальной жизнедеятельности нашего организма, относятся железо, медь, селен, йод, хром, цинк, фтор, марганец, кремний, витамин Д, витамин С, витамины группы В, витамины А и Е, омега 3-6-9.

«Однако важно помнить, что постоянный бесконтрольный прием витаминов или прием повышенных доз не является правильным или наличие дефицита у конкретного человека совсем не значит, что у другого человека будет такой же дефицит. Стоит обратить внимание, что назначение лечебных препаратов или добавок должно проводиться врачом, так как имеется ряд особенностей по дозировке, приему, некоторые вещества не сочетаются между собой, некоторые имеют противопоказания или могут вызывать аллергические реакции. Так, например, витамины группы В, железо лучше принимать на голодный желудок и запивать водой, а такие напитки, как чай, кофе, сок, молоко, препятствуют всасыванию этих витаминов и минералов. Омега 3,6,9 принимается во время еды. А жирорастворимые витамины — такие как A, Е, D и K, лучше принимать после еды и раздельно друг от друга», — отметила эксперт.

Помимо здорового образа жизни и правильного питания, профилактикой инфекционных заболеваний является профилактическая вакцинация. Главная цель вакцинации — формирование иммунитета. Вакцины снижают риск заболевания, активируя естественные защитные механизмы для формирования иммунитета к возбудителю болезни. Вакцины обычно содержат ослабленные или инактивированные формы вирусов, бактерий. Это побуждает иммунную систему распознать, запомнить эти компоненты, а также впоследствии быстрее и эффективнее реагировать при контакте организма с вирусами.

Правильная подготовка включает в себя несколько ключевых моментов, обеспечивающих безопасный и эффективный процесс вакцинации.

«Перед прививкой необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы подобрать наиболее подходящие вакцины с учетом возраста, состояния здоровья и факторов риска. Оценка состояния здоровья особенно важна для людей с хроническими заболеваниями. Врач оценит состояние здоровья и может выявить наличие противопоказаний, при которых вакцинацию стоит отложить. Вакцинация не проводится во время «простудных» заболеваний, во время обострения хронических заболеваний, при проявлении аллергических реакций. Между полным выздоровлением и введением прививки должно пройти минимум две недели», — резюмировала врач.

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