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Выплаты беременным школьницам в регионах вызвали общественное обсуждение в РФ

ВЦИОМ: мнение россиян насчет выплат беременным школьницам разделилось
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Olga Max/Shutterstock/FOTODOM

Мнение россиян насчет выплат беременным школьницам, о чем было объявлено в нескольких регионах России, разделилось. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные ВЦИОМ.

Среди женщин негативная реакция едва превышает поддержку подобных мер — против высказались 42% опрошенных женщин, за — 41%. Опрошенные мужчины отнеслись к этой идее более благосклонно, 45% за и 36% — против. Число равнодушных к этому вопросу оказалось примерно равным среди полов.

В целом, отмечено негативное мнение среди россиян насчет беременности до 18 лет — неприемлемым это считают 74% опрошенных.

Также гинеколог-репродуктолог Мария Милютина высказала мнение о том, что введение денежных выплат для беременных школьниц позволит значительно снизить количество абортов, при этом такая мера не станет стимулом для девочек рожать в раннем возрасте.

Ранее российские власти придумали, как увеличить коэффициент рождаемости.

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