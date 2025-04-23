У берегов Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3. Об этом рассказала начальница сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова в интервью РИА Новости.

«Его эпицентр располагался в 299 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг — на глубине 12 километров», — рассказала она.

Сейсмическое событие случилось в 10:39 по местному времени или в 2:39 по мск. Местные жители его не почувствовали — землетрясение произошло в Тихом океане, повреждений не было.

13 апреля на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 в акватории Тихого океана.

Очаг расположился на глубине 59 км, его зафиксировали в 68 км юго-восточнее краевого центра.

В МЧС сообщили, что подземные толчки ощущались в отдельных районах Петропавловска-Камчатского, Елизовского района, Вилючинского городского округа силой до 4 баллов.

Ранее МИД Японии заявил о желании заключить мирный договор с Россией.