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У берегов Камчатки произошло землетрясение

МЧС: на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9
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Uwe Anspach/Global Look Press

Ощущаемое землетрясение произошло на Камчатке. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Камчатскому краю.

По данным ведомства, подземный толчок магнитудой 4,9 зарегистрировали в 21:45 по местному времени в акватории Тихого океана.

Очаг расположился на глубине 59 км, его зафиксировали в 68 км юго-восточнее краевого центра.

В МЧС добавили, что подземные толчки ощущались в отдельных районах Петропавловске-Камчатского, Елизовского района, Вилючинского городского округа силой до 4 баллов.

Этим утром мощное землетрясение произошло в Таджикистане. По данным EMSC, подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км.

Толчки также ощущались в Узбекистане. По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, в Ташкенте сила землетрясения составила два балла, еще в семи регионах страны зафиксированы толчки 2-3 балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.

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