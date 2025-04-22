В МВД раскрыли схему мошенников, которые придумывают несуществующие учреждения

МВД: мошенники обманывают россиян через выплаты от несуществующих учреждений

Мошенники разработали новую схему — теперь они обманывают россиян через обещания социальных выплат от несуществующих учреждений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В МВД рассказали, что аферисты создают несуществующие государственные организации, обещающие гражданам социальные выплаты или другие услуги — для убедительности эти «организации» обзаводятся сайтами, которые похожи на те, которыми пользуются настоящие российские ведомства.

Потенциальным жертвам звонят по телефону, после чего начинается психологическая игра — обещания социальных выплат, жертв обмана уговаривают заполнять анкеты с указанием номера паспорта, а также просят подтвердить данные с помощью кода из СМС-сообщения.

До этого житель Борисовки не узнал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по телефону, из-за чего первоначально ответил грубо.

Мужчина решил, что ему по телефону звонит мошенник.

Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой кибермошенников на Пасху.