Подписавший снаряд ВСУ конгрессмен Фицпатрик заявил, что им не стреляли по РФ

Подписавший снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) американский конгрессмен Брайан Фицпатрик опроверг заявления о том, что им не стреляли по РФ. Об этом пишет издание The Federalist.

«Конгрессмен не стрелял никакими боеприпасами по России или в Россию — он находился на территории контролируемого украинского учебного центра. Ваше утверждение является полностью и злонамеренно ложным и клеветническим», — заявил пресс-секретарь Фицпатрика Кейси-Ли Уолдрон, отвечая на вопрос журналистов о том, стрелял ли парламентарий по России.

Фицпатрик в публикации 20 апреля назвал «единственной допустимой деталью, которой можно поделиться, то, что «сообщение было доставлено к цели»». В пресс-службе депутата 22 апреля заявили, что речь шла об учебной мишени.

20 апреля сообщалось, что Фитцпатрик подписал украинский снаряд перед атакой на РФ.

В публикации говорилось, что конгрессмен направил «послание» России от имени жителей своего избирательного округа в американском штате Пенсильвания.

К посту он прикрепил видео, на котором видно, что мужчина оставляет надпись на снаряде, который забирают солдаты Вооруженных сил Украины, а затем пускают в неизвестном направлении.

Ранее в США рассказали о замолкающих пушках Киева.