Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москва может побить температурный рекорд 30-летней давности

Москва может 23 апреля установить новый рекорд максимума температур
close
Максим Блинов/РИА Новости

Москва может 23 апреля установить новый рекорд максимума температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Прогнозируется температура 25-27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы», — заявил синоптик.

В 1995 году температурный рекорд для 23 апреля составил 24,3°C.

До этого москвичам сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10 градусов, а вечером опустится до 0…+5 градусов.

Ранее сообщалось, что «Петли гибели» ускоряют изменение климата.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами