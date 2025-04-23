Москва может побить температурный рекорд 30-летней давности

Москва может 23 апреля установить новый рекорд максимума температур. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью ТАСС.

«Прогнозируется температура 25-27 градусов тепла. И такие значения на 12 градусов выше климатической нормы», — заявил синоптик.

В 1995 году температурный рекорд для 23 апреля составил 24,3°C.

До этого москвичам сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца. Интенсивность осадков, по его словам, составит 32 мм, что равно 86% от месячной нормы. При этом среднесуточная температура воздуха не поднимется выше +5...+10 градусов, а вечером опустится до 0…+5 градусов.

Ранее сообщалось, что «Петли гибели» ускоряют изменение климата.