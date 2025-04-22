Россиян предостерегли от покупки «хайповых» цифровых монет и мемкоинов

Инвестиции в мемкоины и малоликвидные токены сопряжены с высокими рисками, которые часто приводят к полной потере вложенных средств. Активы могут быть созданы анонимно в течение нескольких минут, что предоставляет разработчикам полный контроль над ситуацией и открывает возможности для мошеннических схем. Чем еще опасны инвестиции в сомнительные криптоактивы, «Газете.Ru» рассказал директор по коммуникациям криптовалютной биржи exmo.me Михаил Смирнов.

«Многие токены продвигаются через агрессивный маркетинг и искусственное раздувание цен. После привлечения инвесторов крупные держатели, зачастую сами разработчики, массово продают активы и обрушивают курс. В результате такие схемы наносят ущерб как инвесторам, так и криптовалютному рынку», — объяснил он.

Также разработчики могут внезапно прекратить проект, удалить сайты и аккаунты в социальных сетях, исчезнуть с привлеченными средствами. Такие случаи особенно характерны для новых и непроверенных токенов. Именно «rug pull» считается одной из наиболее распространенных форм мошенничества в криптовалютной сфере.

«В отличие от биткоина или эфира, многие мемкоины не имеют технологической основы, проверенных инвесторов или реальной экосистемы. Стоимость часто определяется исключительно спекулятивным спросом, что делает их крайне нестабильными. По этой причине такие активы редко обладают долгосрочной инвестиционной привлекательностью», — сказал эксперт.

Недавний случай с мемкоином, который связан с именем президента США и его супруги, иллюстрирует риски инвестиций в такие активы.

«На пике 20 января, когда состоялась инаугурация Дональда Трампа, токен MELANIA стоил $13,73. 6 февраля стоимость упала ниже $1,5. Капитализация монеты с $3,72 млрд на пике сократилась до $83 млн к концу четверга. Стоимость токена потеряла 90% от максимума. Токен самого Трампа на пике 20 января стоил $74,59 при капитализации $31,4 млрд. К четвергу TRUMP упал до $17,09 при капитализации в $2,04 млрд, потеряв 75% от максимальной стоимости. Этот пример показывает инвесторам, что даже присутствие представителей политической элиты в проекте не гарантирует устойчивости или прибыльности», — рассказал Смирнов.

Эксперт советует избегать инвестиций в сомнительные цифровые монеты и мемкоины.

«В 99% случаев такие активы полностью обесцениваются — это вопрос времени. Инвесторам следует тщательно анализировать проекты, обращать внимание на наличие реальной утилиты и избегать вложений, основанных на ажиотаже и агрессивном маркетинге», — резюмировал он.

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