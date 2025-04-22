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В Краснодаре пенсионерка лишилась 2 млн рублей, поверив «сотрудникам ФСБ»

В Краснодаре пенсионерка осталась без накоплений, поверив в звонок из ФСБ
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Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Прикубанском округе пенсионерка осталась без накоплений, поверив лжесиловикам. Об этом сообщается в Telegram-канале краснодарской полиции.

В правоохранительные органы обратилась 62-летняя пенсионерка. Женщина сообщила, что в течение нескольких дней с ней по телефону связывались неизвестные. Аферисты по видом сотрудников Росфинмониторинга и ФСБ убедили потерпевшую в том, что ей необходимо срочно «спасать» сбережения и перевести их на якобы безопасный счет.

Следуя советам мошенников, женщина лишилась двух миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Иркутской области «инвестировал» в мошенников 11 млн рублей. Мужчине предложили быстрый заработок на инвестициях. Желая получить дополнительный доход, он откликнулся на предложение и начал переводить деньги на «брокерские счета». Для увеличения «дистанционного» заработка аферисты убедили мужчину занять деньги у знакомых и оформить кредит. Когда мужчина попытался вывести средства, личный кабинет торговой платформы оказался заблокирован, а псевдоинвесторы перестали выходить на связь.

Ранее аферисты украли у пожилой москвички 35 коллекционных монет и валюту на 7 млн рублей.

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