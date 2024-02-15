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Покинувший Россию комик Романов завершил карьеру

Комик Дмитрий Романов заявил об окончании карьеры в стендапе ради наставничества

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Из личного архива Дмитрия Романова

Покинувший Россию комик и экс-звезда шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрий Романов рассказал о завершении своей карьеры. Этим Романов поделился на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься. Так что успейте попасть на меня вживую», — написал стендапер.

Романов объяснил, что в прошлом году впервые успешно провел свое первое наставничество. Теперь он хочет сконцентрироваться именно на этой сфере.

«И дело не в том, что в инфобизнесе можно много зарабатывать. Нет, естественно, я тоже хочу хорошо зарабатывать, но только за то, что даю людям реальную пользу», — уточнил он.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу. В июле 2023 года артист рассказал о получении израильского гражданства.

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