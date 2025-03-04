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Известный комик рассказал, что впал в кому на три дня после ДТП в Москве

Стендап-комик Качмазов вспомнил, что впал в кому после ДТП в 2024 году
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Чермен Качмазов/YouTube

Российский стендап-комик Чермен Качмазов рассказал на YouTube-подкасте «Авторитет мысли», что пережил три дня комы после серьезного ДТП.

«В прошлом апреле я попал в аварию, меня сбила машина на районе. Я выжил, три дня побыл в коме», — вспомнил Качмазов.

По словам стендап-комика, у него был долгий период восстановления. Ему пришлось заново учиться ходить. Юморист признался, что у до сих пор испытывает проблемы с коленями из-за аварии.

«Я бы сказал, что авария затронула даже больше не тело, а ментальную составляющую. Это было самое неожиданное для меня — что именно ментально я потерплю какие-то крушения», — поделился юморист.

Накануне солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) рассказал, что его мироощущение несильно измелось после пережитой в 2023 году остановки сердца. При этом артист добавил, что инцидент позволил ему простить себя за какие-то вещи. Хамиль признался, что многие вещи он просто забыл. Пасечный также раскрыл, что ему тяжело далось восстановление, поскольку оно совпало с записью нового альбома «Касты».

Ранее сообщалось, что итальянский певец попал в больницу перед концертом в Светлогорске.

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