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Захарова назвала пять обязательных к прочтению книг

Мария Захарова назвала Коран и Библию в числе обязательных к прочтению книг
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Shutterstock

Каждый образованный россиянин должен прочесть Библию и Коран, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она рассказала Life, узнавшем в Международный день книг у известных россиян, какие произведения они считают обязательными к прочтению.

В числе других книг, которые должны быть в библиотеке образованного человека, Захарова назвала Тору. Из художественных произведений дипломат выделила «Войну и мир» Льва Толстого, а также «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

До этого редактор художественной литературы сервиса Литрес Анна Данилина рассказала «Газете.Ru», что книги важно читать даже во время клипового мышления и полной цифровизации. Она подчеркнула, что во время чтения задействуются 20 областей мозга. Так, через зрительный центр человек видит буквы, складывает их в слова благодаря угловой извилине, далее — создает образы (визуализация), анализирует прочитанное. Только после этого у него выделяется гормон радости, эндорфин, и он получает яркие эмоции, даже если сюжет не захватил.

Ранее стало известно, каких книг не хватает россиянам.

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