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Упавшее дерево придавило женщину, пришедшую в Пасху на кладбище в Новосибирске

Дерево придавило женщину на Заельцовском кладбище в Новосибирске
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Telegram-канал «Mash Siberia»

Упавшее из-за ураганного ветра дерево придавило женщину на кладбище в Новосибирске. Об этом сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Несчастный случай произошел 20 апреля на территории Заельцовского кладбища. Утром воскресенья, в разгар снежной бури, к одной из могил пришла 46-летняя женщина. Сильный порыв ветра снес стоявшее поблизости дерево, и оно рухнуло прямо на сибирячку.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы, помочь ей не успели.

Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, в халатности подозревается должностное лицо из числа сотрудников МКУ «Ритуальные услуги». Проверку по факту случившегося начали и в региональной прокуратуре.

Ранее дерево рухнуло на людей из-за сильного ветра в Тобольске.

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