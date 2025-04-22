Мужчина упал под поезд в московском метро и не выжил

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд в метро и не выжил. Об этом со ссылкой на столичные экстренные службы сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на станции метро «Ленинский проспект», расположенной на Калужско-Рижской линии. Один из пассажиров упал под прибывающий поезд и не выжил.
В результате инцидента было приостановлено движение составов на участке от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Пассажиров предупредили об отсутствии движения через Департамент транспорта.
На месте работает следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
До этого в метро Казани на станции «Суконная слобода» молодая женщина упала под поезд. Машинист успел заметить ее и вовремя затормозил.
Ранее в метро Петербурга на рельсы упал человек.