Мужчина упал под поезд в московском метро и не выжил

В Москве мужчина упал под поезд в метро и не выжил

В Москве мужчина упал под прибывающий поезд в метро и не выжил. Об этом со ссылкой на столичные экстренные службы сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на станции метро «Ленинский проспект», расположенной на Калужско-Рижской линии. Один из пассажиров упал под прибывающий поезд и не выжил.

В результате инцидента было приостановлено движение составов на участке от «Октябрьской» до «Новых Черемушек». Пассажиров предупредили об отсутствии движения через Департамент транспорта.

На месте работает следственно-оперативная группа. Детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.

До этого в метро Казани на станции «Суконная слобода» молодая женщина упала под поезд. Машинист успел заметить ее и вовремя затормозил.

Ранее в метро Петербурга на рельсы упал человек.