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Петербуржец показал на кассе нож и похитил пачку кофе

В Петербурге мужчина пошел на преступление ради пакета кофе
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РИА Новости

В Санкт-Петербурге мужчина пришел в магазин с ножом и похитил пачку кофе. Об этом стало известно 47news.

Инцидент произошел 21 апреля в продуктовом магазине на Стрельнинском шоссе. Как рассказали сотрудники торговой точки, неизвестный взял с полки упаковку зерен за 3,5 тыс. рублей и прошел мимо кассы. В ответ на замечание достал нож и стал им размахивать.

Вскоре подозреваемого задержали, он не успел уйти далеко. Сейчас 33-летний мужчина находится в спецприемнике, а правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что с 2017 года задержанный был судим за угрозы расправой, кражу, грабеж.

Ранее мужчина ограбил аптеку в Чите ради таблеток от эпилепсии.

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