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Мужчина ограбил российскую аптеку ради таблеток от эпилепсии и 7 тысяч рублей

В Чите мужчина украл из аптеки таблетки от эпилепсии и деньги
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

В Чите мужчина ограбил аптеку ради таблеток от эпилепсии и 7 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

По данным правоохранителей, злоумышленник проник в помещение аптеки, расположенной на улице Матвеева, через окно выдачи товара. Перебравшись за прилавок, он угрозами заставил фармацевта показать ему место хранения лекарств. Мужчина похитил пять упаковок противоэпилептического препарата, после чего потребовал открыть кассу и забрал оттуда деньги.

Сотрудники полиции по описанию потерпевшей составили фоторобот и установили личность подозреваемого. Им оказался житель Читы 1973 года рождения с многочисленными судимостями.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Нижнем Новгороде водитель маркетплейса уволился и украл товары на миллион рублей.

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