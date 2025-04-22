Кондуктора, который игнорировал занимающуюся любовью в автобусе пару, задержали

В Индии сотрудник транспортной компании не заметил пару возлюбленных, которые занимались любовью в автобусе, и был задержан за халатность. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в пригороде Мумбаи. Один из участников дорожного движения снял пару — юношу и девушку в возрасте около 20 лет — на телефон из салона своего автомобиля и выложил ролик в сеть. На нем видно, как молодые люди, сидящие у окна, занимаются любовью. Видео быстро дошло до руководства муниципального перевозчика. Там назвали подобное поведение молодого человека и его подруги недопустимым, а также заявили, что кондуктор, который не остановил пару, понесет наказание.

«Кондуктора задержали за халатность. Общественный транспорт — это не место для подобных действий. Мне жаль, что такое стало возможным», — прокомментировали случившееся местные власти.

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