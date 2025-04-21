«Умоляли о пощаде»: жители деревни тушили окурки о подростков и заставляли их пить мочу

В Индии двоих подростков привязали к столбу и заставляли их пить мочу

В Индии двое 16-летних подростков подверглись пыткам со стороны жителей соседней деревни из-за конфликта, произошедшего на ярмарке. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел в штате Орисса 19 апреля. По информации СМИ, подростки стали случайными жертвами после конфликта между жителями двух соседних деревень на ярмарке. Вечером их поймала толпа из нескольких десятков человек. Молодые люди попытались объяснить, что они непричастны к спору и проживают совсем в другом селе, но их никто не слушал.

По утверждению одного из потерпевших, их привязали к электрическим столбам, после чего стали пытать: тушили о них окурки и заставляли пить мочу.

«При издевательствах присутствовали десятки человек. Никто не пришел на помощь, вместо этого они снимали на видео. Мы молили о пощаде, и в конце концов нас отпустили», — поделился молодой человек, добавив, что, по его оценкам, пытки длились около 30 минут.

В полиции заявили, что задержали двоих подозреваемых в насилии и сейчас устанавливают личности других преступников.

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