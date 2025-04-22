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Женщине ампутировали руку после того, как ее поцарапала собака

Mirror: британка лишилась руки после царапины, оставленной собакой
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Gill Skippy/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Англии женщине ампутировали руку после того, как ее поцарапала собака. Ее историю рассказала газета Mirror.

По словам 48-летней Джилл Хаддингтон, в 2016 году у нее диагностировали заболевание, известное как комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). При этом состоянии в конечностях появляется хроническая боль, которая становится сильнее после какой-либо травмы.

Несмотря на прохождение физиотерапии в течение восьми месяцев, Джилл не смогла даже двигать рукой. Женщина говорит, что боль была настолько сильной, что она не могла ни на чем сосредоточиться — и она была в постоянной агонии и решилась на ампутацию.

«Сразу после этого я почувствовала, что моя жизнь вернулась ко мне. Мне просто жаль людей, которым приходится переживать эту боль», — прокомментировала Хаддингтон.

Кроме того, у британки ампутирована правая нога — и тоже из-за своего диагноза. Женщина поделилась, что несколько лет назад уронила на ногу флакон духов и также не смогла справиться с последующей болью.

Ранее студентка, которая думала, что у нее грипп, узнала, что ей нужно ампутировать руки и ноги.

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