В Англии женщине ампутировали руку после того, как ее поцарапала собака. Ее историю рассказала газета Mirror.

По словам 48-летней Джилл Хаддингтон, в 2016 году у нее диагностировали заболевание, известное как комплексный регионарный болевой синдром (КРБС). При этом состоянии в конечностях появляется хроническая боль, которая становится сильнее после какой-либо травмы.

Несмотря на прохождение физиотерапии в течение восьми месяцев, Джилл не смогла даже двигать рукой. Женщина говорит, что боль была настолько сильной, что она не могла ни на чем сосредоточиться — и она была в постоянной агонии и решилась на ампутацию.

«Сразу после этого я почувствовала, что моя жизнь вернулась ко мне. Мне просто жаль людей, которым приходится переживать эту боль», — прокомментировала Хаддингтон.

Кроме того, у британки ампутирована правая нога — и тоже из-за своего диагноза. Женщина поделилась, что несколько лет назад уронила на ногу флакон духов и также не смогла справиться с последующей болью.

Ранее студентка, которая думала, что у нее грипп, узнала, что ей нужно ампутировать руки и ноги.