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Студентка, которая думала, что у нее грипп узнала, что ей нужно ампутировать руки и ноги

LADBible: врачи ампутировали руки и ноги студентке, попавшей в больницу с симптомами гриппа
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Студентка из Уэльса, которая думала, что у нее грипп, узнала, что ей нужно ампутировать все четыре конечности, пишет LADBible.

23-летняя Лили МакГарри, студентка Кардиффского университета, попала в больницу с симптомами, похожими на грипп. Однако врачи диагностировали у нее менингококковую септицемию — опасную бактериальную инфекцию, которая привела к септическому шоку и двум остановкам сердца.

Две недели Лили провела в коме. Когда она пришла в себя, врачи сообщили, что из-за тяжелого поражения кровообращения ей необходимо ампутировать все четыре конечности — ноги выше колен и руки по локти.

До болезни МакГарри была активной спортсменкой — увлекалась плаванием, бегом и серфингом. Теперь ее семья и друзья собирают средства на современные протезы и адаптацию жилья, чтобы помочь ей вернуться к полноценной жизни.

«Хотя ситуация катастрофическая, сила духа Лили не сломлена», — пишут близкие студентки.

Семья Лили организовала сбор средств на протезы и надеется, что собранные средства помогут ей не только восстановиться физически, но и вернуться к любимым занятиям.

Ранее женщина едва не лишилась ноги после того, как сделала татуировку.

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