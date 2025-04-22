В российском регионе диабетики «взяли штурмом» приемную главврача из-за проблем с записью

Пациенты Камышинской центральной городской больницы вызвали исполняющего обязанности главного врача на разговор из-за проблем с записью к врачу, из-за которых они не могут получить доступ к жизненно важному лекарству. Об этом сообщает «Инфокам».

По словам пожилых людей, 21 апреля некоторые из них занимали очередь с четырех утра, чтобы получить талон к терапевту и выписать рецепт на инсулин. Но записаться к врачу удалось не всем, поэтому пациенты толпой пошли в приемную главврача, чтобы отстоять положенное по закону право на препарат.

После этого все из обратившихся получили талоны на запись к терапевту.

В комитете здравоохранения Волгоградской области отметили на запрос V1.ru ответили, что после публикации в СМИ в больнице начали проверку. Ситуация находится на личном контроле исполняющего обязанности главного врача.

Ранее в Новокузнецке мужчина с подозрением на перелом ноги избил в больнице врача.