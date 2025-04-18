Россиянин с подозрением на перелом ноги избил осматривающего его медика

В Новокузнецке мужчина с подозрением на перелом ноги избил в больнице врача

В Новокузнецке пожилой мужчина проявил агрессию к врачам, которые осматривали его на предмет получения травм. Прием закончился вызовом сотрудников Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Кемеровской области.

Инцидент произошел в городской больнице, куда росгвардейцы приехали после срабатывания тревожной кнопки. Прибыв на место, они выяснили, что пьяный 62-летний пациент проявил агрессию к медперсоналу.

Мужчину привезли в медучреждение с подозрением на перелом ноги. Когда обследование наличие травмы не подтвердило, пациент рассвирепел: начал нарушать общественный порядок, нецензурно ругаться, ударил одного из медиков. Сотрудники больницы не смогли справиться с дебоширом своими силами и вызвали подкрепление.

Дебошира забрали и передали в отделение полиции.

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