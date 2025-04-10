Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Австралии неизвестный хищник разорвал акулу пополам

В Австралии на берег вынесло половину акулы, разорванную неизвестным хищником
close
Suzie Glac

На пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружены останки акулы, разорванной неизвестным хищником пополам. Об этом пишет Yahoo Australia.

Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals предложил альтернативное объяснение. По его мнению, полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.

Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.

До этого исследователи из Эдинбургского университета совместно с коллегами из Италии, изучая песчаных акул в Средиземном море, зафиксировали необычное поведение голубых каранксов (blue runners). Эти мелкие хищные рыбы прячутся за акулами, чтобы незаметно подкрасться к добыче.

Ранее ученые раскрыли тайны растения-вампира.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами