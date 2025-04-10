В Австралии неизвестный хищник разорвал акулу пополам

В Австралии на берег вынесло половину акулы, разорванную неизвестным хищником

На пляже Кейбл в австралийском городе Брум обнаружены останки акулы, разорванной неизвестным хищником пополам. Об этом пишет Yahoo Australia.

Морской биолог Лоуренс Члебек из Humane World for Animals предложил альтернативное объяснение. По его мнению, полученные акулой повреждения, скорее всего, посмертные.

Члебек допускает, что останки акулы могли быть обнаружены другой акулой, например, тигровой, которая воспользовалась легкой добычей. Таким образом, эксперт успокаивает общественность, утверждая, что на пляже не обнаружены доказательства атаки крупного морского хищника на живую акулу.

До этого исследователи из Эдинбургского университета совместно с коллегами из Италии, изучая песчаных акул в Средиземном море, зафиксировали необычное поведение голубых каранксов (blue runners). Эти мелкие хищные рыбы прячутся за акулами, чтобы незаметно подкрасться к добыче.

Ранее ученые раскрыли тайны растения-вампира.