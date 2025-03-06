Россиянам рассказали о пользе радужной форели для здоровья

Радужная форель способствует развитию мозга и поддержанию когнитивных функций, потому что в ней содержатся Омега-3 жирные кислоты. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

Они уточнили, что эта рыба является одной из самых экологически чистых, потому что она обитает в воде, свободной от токсичных загрязнений. По их словам, форель подойдет для тех, кто следит за питанием, так как в 100 г содержится около 20,5 г белка и всего 4,1 г жира. В мясе этой рыбы есть калий, магний, железо, а также витамин D.

«При выборе радужной форели в магазине обратите внимание на ее свежесть. Глаза рыбы должны быть выпуклыми и блестящими, а мясо — светлого цвета с нейтральным запахом. Лучший способ приготовления радужной форели — запекание. Этот метод сохраняет все питательные вещества и придает блюду насыщенный вкус», — добавили в сообщении.

Основатель Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Ната Гончар до этого рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что получить жирные кислоты Омега-3 и легкоусвояемый белок, которым ценна дорогая красная рыба, можно из скумбрии и печени трески.

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