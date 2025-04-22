Пятилетний мальчик выпал с балкона в российском городе и попал в реанимацию

В Ростове-на-Дону пятилетний мальчик выпал с балкона и попал в реанимацию

В Ростове-на-Дону ребенок попал в реанимацию с множественными травмами, упав с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел 21 апреля на улице Полторацкого в Первомайском районе. Предварительно, пятилетний мальчик остался без присмотра и упал с высоты. Он мог опереться на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Ребенка под окнами заметили прохожие, которые вызвали на место бригаду скорой помощи. Мальчика в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с множественными переломами и внутренними травмами.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства падения ребенка с балкона, сообщили в СУ СК России по региону. По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.