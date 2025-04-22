Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пятилетний мальчик выпал с балкона в российском городе и попал в реанимацию

В Ростове-на-Дону пятилетний мальчик выпал с балкона и попал в реанимацию
close
Telegram-канал «Че по Ростову?»/СУ СК России по Ростовской области

В Ростове-на-Дону ребенок попал в реанимацию с множественными травмами, упав с высоты. Об этом сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Инцидент произошел 21 апреля на улице Полторацкого в Первомайском районе. Предварительно, пятилетний мальчик остался без присмотра и упал с высоты. Он мог опереться на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Ребенка под окнами заметили прохожие, которые вызвали на место бригаду скорой помощи. Мальчика в тяжелом состоянии поместили в реанимацию с множественными переломами и внутренними травмами.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства падения ребенка с балкона, сообщили в СУ СК России по региону. По факту произошедшего организована процессуальная проверка, по результатам которой будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее в Петербурге годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами