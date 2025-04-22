Российский школьник «задекларировал» накопления матери и оставил ее без 10 млн рублей

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает аферистов, обманувших 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Как уточнили правоохранители, 21 апреля в отделение полиции Выборгского района обратилась местная жительница из дома 8 корпус 1 по улице Александра Матросова. Женщина рассказала, что ее сын стал жертвой мошенников и отдал им ее накопления.

С 17 по 21 апреля мальчик общался с неизвестным, который убедил его передать несколько миллионов рублей с целью «декларирования». Школьник передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный» счет. В итоге ребенок отдал 9,9 млн наличными и перевел еще 350 тысяч рублей.

Материальный ущерб составил более 10 млн рублей.

Злоумышленников разыскивает полиция.

До этого в Волгоградской области подросток «спасал» родителей и отдал мошенникам миллион рублей.