Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник «задекларировал» накопления матери и оставил ее без 10 млн рублей

В Петербурге школьник передал мошенникам 10 млн рублей, принадлежавших матери
close
Shutterstock

В Санкт-Петербурге полиция разыскивает аферистов, обманувших 13-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе городского ведомства.

Как уточнили правоохранители, 21 апреля в отделение полиции Выборгского района обратилась местная жительница из дома 8 корпус 1 по улице Александра Матросова. Женщина рассказала, что ее сын стал жертвой мошенников и отдал им ее накопления.

С 17 по 21 апреля мальчик общался с неизвестным, который убедил его передать несколько миллионов рублей с целью «декларирования». Школьник передавал крупные суммы незнакомцам, которые якобы помещали их на «безопасный» счет. В итоге ребенок отдал 9,9 млн наличными и перевел еще 350 тысяч рублей.

Материальный ущерб составил более 10 млн рублей.

Злоумышленников разыскивает полиция.

До этого в Волгоградской области подросток «спасал» родителей и отдал мошенникам миллион рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами