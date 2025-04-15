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Ученые раскрыли механизм защиты от пищевых аллергий на клеточном уровне

Nature: кишечник производит белки, подавляющие иммунные реакции на еду и микробы
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Shutterstock

Американские ученые из Медицинской школы Нью-Йоркского университета и других научных центров нашли ключевую группу иммунных клеток, отвечающих за толерантность к пищевым белкам. Открытие объясняет, почему иммунная система не атакует безвредные вещества из пищи и может стать основой для новых методов лечения аллергий. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Команда выяснила, что специализированные толерогенные дендритные клетки в кишечнике вырабатывают иммунную толерантность благодаря белкам RORγt и Prdm16. Они предотвращают воспалительные реакции на пищу и полезные бактерии, что подтвердили эксперименты на мышах: при отсутствии этих клеток у грызунов развивались астма и пищевые аллергии.

По словам авторов исследования, обнаружение механизма позволит создать терапии для пациентов с аллергией через активацию указанных клеток. Открытие также может помочь в борьбе с болезнью Крона и другими аутоиммунными заболеваниями. Подход должен сработать и на людях, поскольку у человека обнаружили аналоги этих клеток.

Ранее ученые нашли природное вещество, ослабляющее симптомы аллергии.

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