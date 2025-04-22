Женщина с коляской перебегала пути перед приближающимся поездом и попала на видео

Жительница Миасса с коляской перебежала железнодорожные пути и едва не попала под несущийся грузовой состав. Инцидент был заснят очевидцами. Позже видео разместил Telegram-канал «ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область».

На кадрах видно, как женщина приближается к нерегулируемому переходу через пути с детской коляской, в которой, вероятно, находится младенец. Перед тем, как пересечь опасную дорогу, она осматривается, из чего можно сделать вывод, что женщина видела приближающийся поезд и пошла на риск осознанно. Она быстро преодолела переход по рельсам, а через несколько секунд на этом месте уже шел грузовой железнодорожный состав.

«Если хочет на тот свет, зачем ребенка тащить?! Трудно было подождать, пока переедет?», «Нет мозгов, считай калека», «А если бы она второпях упала, чем думает человек», — посетовали в комментариях к публикации подписчики канала.

Представители официальных ведомств инцидент не комментировали.

Ранее в Подмосковье поезд врезался в фуру на переезде и сошел с рельсов.