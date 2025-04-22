Детсад в Ульяновской области перекрасили по требованию местного депутата

Здание детсада в Ульяновске покрасили в желто-голубой цвет и перекрасили после жалоб со стороны местных жителей и депутата. Об этом в своем Telegam-канале рассказал депутат Заксобрания Ульяновской области Владимир Ожогин.

11 апреля он сообщил о жалобе, поступившей от родителей воспитанников ульяновского детского сада №91, который покрасили в «цвета вражеского флага». Это дизайнерское решение якобы вызвало у местных жителей «самые неприятные ассоциации», поэтому депутат добился встречи с главой города, где заявил о «необходимости перекраски» одного из корпусов.

Накануне Ожогин поделился результатами проведенных по его рекомендации работ. Теперь стены здания покрашены в зеленый и желтый цвета, однако сочетание желтого и голубого осталось на ржавом заборе, который виден на второй фотографии. В комментариях к публикации Ожогин прокомментировал замечания от жителей города, которые не увидели ничего плохого в изначально выбранных цветах красок. Их депутат назвал «либеротой», которая «достойна презрения», и «презренными демагогами».

Ранее депутат Госдумы Шеремет предложил перекрасить Пентагон в «цвет дурдома».