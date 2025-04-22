Полиция задержала мошенников, которые помогали воровать сбережения умерших россиян

Сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ раскрыли причастных к криминальной схеме по краже сбережений умерших россиян. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Они перевыпускали электронные сим-карты, получали доступ к дистанционному банковскому обслуживанию и похищали деньги со счетов», — рассказала Волк.

В результате оперативных мероприятий полицейские задержали жителей разных регионов РФ в возрасте от 19 до 29 лет, которые работали в салонах связи и осуществляли восстановление сим-карт. Задержания прошли на территории Москвы, Саратовской, Брянской областей, Красноярского и Приморского краев, Республики Марий Эл. Подозреваемым в организации преступного сообщества по делу проходит 44-летний житель Саратова.

Общий ущерб от действий аферистов превысил 200 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» УК РФ.

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