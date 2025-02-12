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В Рязани пенсионер отправлял порнографические фото девочке-подростку

В Рязани задержали пенсионера, растлевавшего ребенка в сети
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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Житель Рязани стал фигурантом уголовного дела за совращение школьницы в сети, мужчина присылал ребенку интимные фото. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, в июле 2023 года 68-летний горожанин отправил 13-летней девочке фото интимного содержания. Задержать подозреваемого в растлении ребенка удалось спустя полтора года.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о незаконном распространении порнографических материалов, рязанец заключен под стражу, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Красноярском крае задержали мужчину за покупку интимных фото шестиклассницы. Школьница рассказала о произошедшем родителям, которые немедленно обратились в полицию. Далее переписку со злоумышленником от лица дочери вела мать, она договорилась с преступником о встрече, когда мужчина пришел на «свидание» с ребенком, его удалось задержать. Свои действия он пояснил тем, что хотел познакомиться и погулять.

Ранее в Петербурге пенсионер год совращал двух сестер.

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