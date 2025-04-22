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Россиянам рассказали, какие заболевания можно распознать по внешнему виду языка

Врач Неронов: отек языка свидетельствует о заболевании почек
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По внешнему виду языка можно распознать целый ряд заболеваний, в том числе серьезных. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова, в норме налет на языке должен быть тонким, полупрозрачным, белого или слегка желтоватого цвета. У него мягкая консистенция, и он легко удаляется во время гигиенических процедур.

Если же язык гладкий с блестящей поверхностью, это часто указывает на недостаток витамина B12 или анемические состояния. Почернение языка с ворсинчатой структурой можно наблюдать при нарушении микрофлоры или грибковых поражениях, рассказал Неронов.

Когда язык обволакивает беловатым налетом, это может свидетельствовать о кандидозе, проблемах с желудочно-кишечным трактом или даже быть признаком ВИЧ-инфекции.

Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы часто проявляются отеком языка. Различные вирусные инфекции и нарушения иммунной системы могут приводить к появлению трещин и язвочек на поверхности языка, уточнил специалист.

Он добавил, что воспаление языка требует комплексного подхода, поскольку проблема находится на стыке разных медицинских специальностей. Выбор специалиста зависит от первопричины заболевания.

Ранее стоматолог рассказала, почему важно чистить язык и как это правильно делать.

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