Россиянам рассказали, какие заболевания можно распознать по внешнему виду языка

По внешнему виду языка можно распознать целый ряд заболеваний, в том числе серьезных. Об этом в беседе с РИАМО рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

Как отмечала в интервью газете «Известия» врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Немова, в норме налет на языке должен быть тонким, полупрозрачным, белого или слегка желтоватого цвета. У него мягкая консистенция, и он легко удаляется во время гигиенических процедур.

Если же язык гладкий с блестящей поверхностью, это часто указывает на недостаток витамина B12 или анемические состояния. Почернение языка с ворсинчатой структурой можно наблюдать при нарушении микрофлоры или грибковых поражениях, рассказал Неронов.

Когда язык обволакивает беловатым налетом, это может свидетельствовать о кандидозе, проблемах с желудочно-кишечным трактом или даже быть признаком ВИЧ-инфекции.

Заболевания почек или сердечно-сосудистой системы часто проявляются отеком языка. Различные вирусные инфекции и нарушения иммунной системы могут приводить к появлению трещин и язвочек на поверхности языка, уточнил специалист.

Он добавил, что воспаление языка требует комплексного подхода, поскольку проблема находится на стыке разных медицинских специальностей. Выбор специалиста зависит от первопричины заболевания.

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