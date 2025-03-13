Стоматолог рассказала, почему важно чистить язык и как это правильно делать

Как известно, в ротовой полости бактерии присутствуют и размножаются не только на зубах, но и на языке и деснах. Поэтому ежедневный гигиенический уход за полостью рта должен включать и очищение спинки языка. О том, почему это важно, «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт «СМ-Стоматология» Арина Созинова.

Врач отметила, что спинка языка представляет собой своеобразный резервуар для бактерий. Так называемые сосочки языка создают большую и неровную поверхность, что способствует накоплению микроорганизмов и остатков пищи.

«Остатки пищи, скапливающиеся в углублениях между сосочками, используются бактериями в качестве питательного субстрата. Налет на языке является очень частой причиной неприятного запаха (галитоза). Исходя из этого, чистка языка необходима для профилактики стоматологических заболеваний, ЛОР-заболеваний и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Другая важная причина заключается в профилактике галитоза и стимуляции вкусовых сосочков, что позволяет сделать их более чувствительными к различным вкусам», — рассказала Созинова.

По ее словам, чистить язык необходимо всем без исключения два раза в день после чистки зубов, независимо от того, появился налет или нет. По вечерам язык необходимо чистить от остатков пищи и образовавшегося налета. Утром — от образовавшегося налета за ночь.

Для чистки языка можно использовать различные средства гигиены. В частности, скребок для чистки языка, который представляет собой насадку в форме ложки.

«Это прекрасное средство для удаления налета с языка и щек. Необходимо разместить скребок на спинке языка как можно ближе к корню и удалить налет продвигая по направлению к кончику языка», — объяснила специалист.

Также для этой цели подойдет ложка-насадка на ирригатор — насадка в форме ложки, которая устанавливается на ирригатор и верно подает воду. Таким образом, она не только механически очищает поверхность языка, но и смывает напором воды оставшийся налет. Начинать следует с небольшого напора потока воды.

При этом, как обратила внимание, скребки и насадки для чистки языка при регулярном использовании также требуют замены каждые три месяца, как и зубные щетки.

«Регулярная чистка языка поможет сократить количество вредных бактерий в ротовой полости на 33% и снизить образование зубных отложений. Кроме того, чистка языка позволяет снизить неприятный запах изо рта в 85% случаев, в то время как после чистки зубов он снижается лишь в 25% случаев», — добавила стоматолог.

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