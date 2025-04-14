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Подростки избили и поставили на колени девочку в Рязанской области

В Рязанской области подростки избили девочку и заставили ее просить прощения

В Рязанской области подростки напали на сверстницу, которая якобы оскорбила чью-то мать. Кадры потасовки появились в Telegram-канале «Топор 18+ Рязань».

Инцидент произошел на минувших выходных в Сасове. На кадрах видны как минимум пятеро человек, принимавших участие в издевательствах над подростком. Судя по записи, они окружили школьницу, стали наносить ей пощечины и оскорблять.

Девочка была готова к разговору с обидчиками, но нападавшие не захотели слушать ее объяснения и приказали встать на колени. Затем хулиганы заставили ее поочередно просить у них прощения.

Тем же вечером юношей, унижавших девочку, поймала другая компания. Их тоже избили и заставили извиняться перед камерой.

В полиции региона и СК РФ уже прокомментировали уличные инциденты. Там сообщили, что личности несовершеннолетних уже установлены, по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой виновные будут привлечены к ответственности.

Ранее в Петербурге подростка подкараулили у школы и избили за комментарий под постом девушки.

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