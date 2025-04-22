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Жительнице Минусинска грозит реальный срок за пранк над сожителем

В Красноярском крае женщина стала фигуранткой дела из-за неудачного розыгрыша
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Depositphotos

В Минусинске женщина стала фигуранткой дела о заведомо ложном доносе из-за неудачной шутки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

В октябре 2024 года местная жительница Ирина И. решила разыграть своего партнера и сообщила ему, что в доме находятся двое незнакомцев, которые его разыскивают. Для убедительности 39-летняя женщина навела в жилище беспорядок, а когда сожитель вернулся домой, заявила, что незваные гости забрали с собой ее телефон. Мужчина обратился в полицию, чтобы заявить на похитителей.

На место выехала следственно-оперативная группа и оперуполномоченный отдела уголовного розыска. Однако Ирина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из образа не вышла и согласилась написать заявление на воображаемых грабителей. В результате доследственной проверки выяснилось, что в дом пары никто не проникал, но уголовное дело все же было возбуждено. Теперь женщине грозит лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее устроивший дебош в банке петербуржец признался, что мечтал стать гангстером, и оказался за решеткой.

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