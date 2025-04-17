«Мечтал стать гангстером»: устроивший дебош в банке петербуржец объяснил свое поведение

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд признал местного жителя Владимира Комлева виновным по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам разбирательства, 16 апреля 2025 года мужчина зашел в отделение банка на улице Туристской и стал своим поведением пугать клиентов и сотрудников компании. Он громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками.

Мужчина согласился с предъявленными обвинениями и вину в нарушении общественного порядка признал. Объясняя причины своего проступка, он рассказал, что был пьян. Также он упомянул — в шутку или в серьез, в пресс-службе не уточнили, — что «всегда мечтал стать настоящим гангстером».

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