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«Мечтал стать гангстером»: устроивший дебош в банке петербуржец объяснил свое поведение

Устроивший дебош в банке петербуржец признался, что мечтал стать гангстером
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Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге Приморский районный суд признал местного жителя Владимира Комлева виновным по статье «Мелкое хулиганство» КоАП РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Согласно материалам разбирательства, 16 апреля 2025 года мужчина зашел в отделение банка на улице Туристской и стал своим поведением пугать клиентов и сотрудников компании. Он громко кричал, нецензурно выражался и размахивал руками.

Мужчина согласился с предъявленными обвинениями и вину в нарушении общественного порядка признал. Объясняя причины своего проступка, он рассказал, что был пьян. Также он упомянул — в шутку или в серьез, в пресс-службе не уточнили, — что «всегда мечтал стать настоящим гангстером».

Суд назначил дебоширу в качестве наказания десять суток административного ареста.

Ранее в транспортной полиции поделились статистикой о том, кто чаще всего устраивает дебоши в самолетах.

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